Столичные власти объяснили, зачем тратят миллионы на песок для закрытых пляжей

Коммунальщики Киева закупят песок на 6,5 млн гривен для семи столичных пляжей, несмотря на то, что в этом году пляжный сезон открыт не будет.

Причину объяснили в КГГА со ссылкой на КП "Плесо".

Так, подсыпка состоится на пляжах: "Центральный", "Радуга", "Предместная Слободка", "Тельбин", "Пуща-Водица", "Троещина" и "Радуга".

Коммунальщики отмечают, что подсыпка песка необходима для восстановления естественного слоя песчаного покрова, ведь в результате весеннего половодья в Киеве было подтопление поймы рек и приречных территорий, что ухудшило их санитарно-гигиеническое состояние и привело к размыванию пляжных зон.

В частности, на территории ряда пляжей произошло разрушение поверхности песчаного покрова, что в свою очередь может привести к повреждению корневой системы деревьев и зеленых насаждений, а в дальнейшем - к гибели растительности и ухудшению экологического состояния в целом.

"Чтобы предотвратить это, а также для восстановления естественного слоя песчаного покрова и проводятся работы по санитарной подсыпке песка, и это целесообразно даже в условиях, когда пляжный сезон не открывается", - говорится в сообщении.

Для выполнения необходимых работ по подсыпке пляжных территорий КП "Плесо" объявило о проведении процедуры открытых торгов на закупку: архитектурных, инженерных и геодезических услуг, ожидаемой стоимостью 6 535 000 грн.

Отмечается, что последний раз услуги по подсыпке песка и планированию пляжной территории на некоторых пляжах проводились более двух лет назад.

Напоминаем:

В мае Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице не планируют открывать пляжный сезон. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

В КГГА советуют гражданам воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха из-за отсутствия укрытий и убежищ.