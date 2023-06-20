Philip Morris инвестирует 30 миллионов долларов в новую фабрику на Львовщине

Табачная компания Philip Morris International заявила, что инвестирует более 30 млн долларов в запуск нового производства во Львовской области - ожидается, что производство будет запущено в 1 квартале 2024 года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что запуск нового производства "позволит компании полностью удовлетворить внутренний спрос, создать сотни новых рабочих мест и поддержать экономический рост Украины сегодня и в будущем".

Подготовительные работы по будущей фабрики начнутся в июле 2023 года. В компании ожидают, что производство будет запущено в 1 квартале 2024 года.

"На новой фабрике будет работать более 250 человек, преимущественно на производстве. Трудоустройство в первую очередь будет предложено работникам харьковского предприятия "Филип Моррис", - говорится в заявлении.

Компания заявила, что работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала в экономику Украины более 700 млн долларов. Сообщается, что в 2022 году "Филип Моррис" уплатила в Украине 25,3 млрд грн налогов.

Напомним:

В феврале 2023 года табачный гигант Philip Morris признал, что ему "лучше сохранить" свой бизнес в России, чем продать его на жестких условиях из-за установленных в стране ограничений.

Ранее Philip Morris International заявлял, что уйдет из РФ до конца 2022 года.

Перед этим сообщалось, что совет директоров и топ-менеджеры Philip Morris работают над вариантами упорядоченного выхода с российского рынка.

Компания Philip Morris - крупнейший налогоплательщик в РФ. В 2020 году она уплатила в бюджет России 4,8 млрд долл.

Экономическая правда