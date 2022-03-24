Philip Morris работает над вариантами ухода с российского рынка

Совет директоров и топ-менеджеры Philip Morris работают над вариантами упорядоченного ухода с российского рынка.

Об этом говориться в заявлении компании на ее сайте.

Так, сообщается о прекращении выпуска ряда своих сигаретных продуктов и приостановке ​​маркетинговой деятельности в стране. Также Philip Morris заявила об отмене всех запусков продуктов, запланированные на 2022 год в России.

В то же время, компания продолжает выплачивать зарплату сотрудникам в РФ и выполнять свои юридические обязательства.

Напоминаем:

Крупнейший налогоплательщик в РФ – компания Philip Morris. В 2020 году она уплатила 4,8 млрд долларов в бюджет страны-террориста.

Ранее табачные гиганты Philip Morris и British American Tobacco заявили, что не будут выходить из РФ, но прекратят инвестиции, а PM начнет сокращать производство.