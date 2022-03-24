Philip Morris работает над вариантами ухода с российского рынка
Совет директоров и топ-менеджеры Philip Morris работают над вариантами упорядоченного ухода с российского рынка.
Об этом говориться в заявлении компании на ее сайте.
Так, сообщается о прекращении выпуска ряда своих сигаретных продуктов и приостановке маркетинговой деятельности в стране. Также Philip Morris заявила об отмене всех запусков продуктов, запланированные на 2022 год в России.
В то же время, компания продолжает выплачивать зарплату сотрудникам в РФ и выполнять свои юридические обязательства.
Напоминаем:
Крупнейший налогоплательщик в РФ – компания Philip Morris. В 2020 году она уплатила 4,8 млрд долларов в бюджет страны-террориста.
Ранее табачные гиганты Philip Morris и British American Tobacco заявили, что не будут выходить из РФ, но прекратят инвестиции, а PM начнет сокращать производство.
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