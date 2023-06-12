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"Армия восстановления" уже насчитывает почти 30 тысяч безработных

Понедельник, 12 июня 2023, 16:20 - Алексей Павлыш

Госслужба занятости уже выдала 29 557 направлений на выполнение общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления".

Об этом сообщает Госслужба занятости.

Отмечается, что к проекту присоединились 18 регионов. При этом на оплату услуг за выполнение общественно полезных работ государство направило 173 млн грн.

 

Среди областей с наибольшим количеством привлеченных безработных лидируют Полтавская (5 409 направлений), Харьковская (5 115) и Киевская (3 228).

Напомним:

Правительство ввело проект "Армия восстановления" осенью 2022 года с целью привлечения людей, которые временно потеряли работу, к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ.

Сообщалось, что в рамках проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ уже присоединились 13,9 тыс безработных в 16 регионах.

Госслужба занятости уже выдала более 20,5 тыс направлений на выполнение общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления".

Экономическая правда

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