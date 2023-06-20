В Yasno сказали, сколько население недоплачивает за электроэнергию уже после повышения тарифа

После повышения с 1 июня тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн за киловатт-час, население все равно недоплачивает почти половину от того, сколько реально должно платить.

Об этом заявил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno (компания в структуре ДТЭК) Сергей Коваленко.

"Знаю, под этим постом не будет счастливых комментариев. Но все равно хочу объяснить, что произошло с тарифом для населения и как с этим дальше жить", - написал он своей странице в Facebook.

По словам Коваленко, на самом деле население должно платить 5,44 грн за киловатт-час.

Это утверждение он продемонстрировал на структуре цены на электроэнергию на примере Днепропетровской области.

"Именно 5 грн 44 коп. за киловатт-час тратит поставщик, чтобы и обеспечить электроэнергией бытового клиента. При этом население покупает электроэнергию у поставщика по гораздо более низкому регулируемому тарифу - 1,44/1,69 грн до 1 июня и 2,64 грн сейчас", - подчеркнул гендиректор Yasno.

Остальное, по его словам, покрывается государственными "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

"Эту разницу поставщикам универсальных услуг (а таких сейчас 25 компаний) компенсируют за счет доходов государственных энергогенерирующих предприятий "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Учитывая объемы потребления населения по всей стране, эти компании ежемесячно должны платить колоссальные суммы на покрытие разницы между рыночной ценой на электроэнергию и регулируемым тарифом", - отметил Коваленко.

До 1 июня, когда тариф для населения был на уровне 1,44 грн и 1,68 грн, государственным производителям приходилось компенсировать еще большую разницу - где-то 3,76 грн с киловатт-часа и это примерно 140 млрд грн в год.

"Изменение тарифа уменьшит финансовую нагрузку на государственную генерацию. Поставщики больше дохода от этого не будут иметь, только часть которую платило государство теперь нужно будет собирать с населения", - добавил Коваленко.

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НКРЭКУ расследует возможную схему на дешевой электроэнергии "Энергоатома" с участием компаний ДТЭК.

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