Регулятор расследует возможную схему на электроэнергии "Энергоатома" с участием ДТЭК

Энергетический регулятор начал расследование относительно возможного нанесения убытков государственному "Энергоатому" в пользу "ДТЭК" Рината Ахметова.

Об этом говорится в постановлении Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), сообщает Интерфакс-Украина.

Регулятор начал расследование возможного нарушения законодательства со стороны АО "ДТЭК Западэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго", ООО "ДТЭК Кураховская ТЭС", ООО "Д.Трейдинг", АО "ЭКУ", ГП "НАЭК "Энергоатом", ООО "Энерго-газ" и ООО "Энергозапад".

Так, НКРЭКУ проверит работу этих компаний на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и балансировочном рынке (БР) с 1 февраля по 30 апреля этого года. НКРЭКУ зафиксировала возможные нарушения в виде ограничений конкуренции и/или проявлений ограничительной договорной практики на рынке.

"Поведение указанных участников рынка могло привести к существенному уменьшению объемов продаж ГП "НАЭК "Энергоатом", что, как следствие, стало основанием для образования значительных объемов положительного небаланса", - говорится в обосновании к постановлению. То есть, к реализации непроданной "Энергоатомом" на рынке "на сутки вперед" электроэнергии на балансировочном рынке по более низкой цене.

Кроме того, отмечает регулятор, участились заявки на разгрузку тепловых энергоблоков "ДТЭК" с параллельной покупкой электроэнергии на балансирующем рынке трейдерами из одной балансирующей группы АО "ЭКУ" вместе с "Энергоатомом".

Вместе с тем "Энергоатом" передал свою финансовую ответственность за небалансы в пользу "ЭКУ" путем вхождения в его балансирующую группу. По данным "Укрэнерго", в указанный период было зафиксировано ежедневное увеличение команд на балансирующую энергию на разгрузку для ГК ТЭС "ДТЭК".

Зато ООО "Энергозащита" и ООО "Энерго-газ" как участники балансирующей группы "ЭКУ" делегировали ответственной стороне значительные объемы отрицательных небалансов.

В ходе заседания НКРЭКУ начальница отдела регуляторного обеспечения "ЭКУ" Наталья Карабенко отметила, что компания не получала от регулятора никаких запросов на предоставление соответствующей информации или документов, которые могли бы иметь основания для принятия такого решения.

"Мы считаем, что по результатам рассмотрения документов будет достаточно оснований считать, что этого расследования могло и не быть", - сказала она.

Согласно действующему потолку цен на электроэнергию, максимальная предельная цена на балансирующем рынке составляет 120% от цены рынка "на сутки вперед", минимальная цена - 10 грн/МВт-ч.

В пресс-службе "ДТЭК" заявили, что группа соблюдает требования законодательства, в частности в части регулирования деятельности на рынке электроэнергии: "Надеемся на всестороннее и беспристрастное рассмотрение регулятором поднятого вопроса с учетом позиций вовлеченных в этот процесс компаний-лицензиатов.







