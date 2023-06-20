Что произошло с иностранными компаниями, которые работали в РФ до войны: впервые проведено исследование

Киевская школа экономики (KSE) впервые осуществила анализ состояния дел у иностранных компаний, работавших в России до войны, а впоследствии оставшихся или вышедших из России - их доход, капитал, активы, чистую прибыль и тому подобное.

Соответствующее исследование обнародовано на сайте KSE.

Согласно исследованию, по состоянию на июнь 2023 года 7,3% иностранных компаний осуществили полный выход из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Около 36,4% иностранных компаний объявили о выходе с рынка РФ или приостановили свою деятельность. 15,6% - выжидают. 40,7% - все еще продолжают работать в стране.

Количественно эта картина выглядит следующим образом:

241 иностранная компания завершила выход из РФ.

1704 иностранные компании уже частично сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России: 1 193 - свернули российские операции; 511 иностранных компаний "выжидают" - сократили текущие операции и приостановили новые.

1 336 иностранных компаний продолжают деятельность в России.

Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, которые сворачивают операции в РФ, резко возрастал до середины апреля 2022 года, то в течение последних 9 месяцев соотношение тех, кто уходит или остается, практически не меняется

Компании, которые уже полностью вышли из РФ, в 2021 году имели не менее 409,5 тыс человек персонала, $59,8 млрд годового дохода, $27,4 млрд капитала и $51,3 млрд активов.

Компании, которые объявили о выходе из России, имели 256 тыс человек персонала, $46,7 млрд годового дохода, $18,2 млрд капитала и $19,5 млрд активов.

Компании, которые приостановили свою деятельность на российском рынке, имели 110,6 тыс. человек персонала, годовой доход в размере $34,5 млрд, $39,6 млрд капитала и $100,9 млрд активов.

Влияние на экономику России только 241 компании, которые уже полностью вышли с российского рынка, сложно недооценить, поскольку в 2021 году в них работало 28,7% персонала, занятого в иностранных компаниях, а компаниям принадлежало около 17,8% активов, 15,7% капитала инвестированного иностранными компаниями в страну, и в 2021 году они генерировали выручки на 59,8 млрд долл. или 19,7% от всей выручки и уплатили 3,7 млрд долл. налогов или 14,8% от общей суммы налогов, уплаченных наблюдаемыми компаниями.

В то же время совсем другая картина для тех, кто еще остается - 45% компаний представляют 32,5% дохода, а 16% выжидающих компаний представляют 21% дохода, полученного в России.

"Вывод может заключаться в том, что меньшие компании с более низкими доходами предпочитают оставаться, а те, которые имеют больший доход, более охотно выжидают, ограничивая свои инвестиции в качестве оправдания (при этом они продолжают зарабатывать и реинвестировать свою прибыль в России)", - отмечают в KSE.

Компании, которые полностью вышли из России, смогли получить на 2,6% меньше дохода в 2022 году (17,1% от общего объема), чем в 2021 году (19,7% от общего объема, что понятно, поскольку большинство из них покинули страну еще до конца года).

Компании со статусом "выжидают" получили практически такую же долю (-2,6%) дохода в 2022 году (18,5% от общего объема) против 21,1% от общего объема в 2021 году.

Выходящие компании также получили значительно меньше (-7,7%) доходов в 2022 году (19,0% от общего объема), чем в 2021 году (26,7% от общего объема). Также группа компаний со статусом "выходят" является единственной, которая стала убыточной по чистой прибыли/убытку, полученному в 2022 году.

В то же время оставшиеся компании смогли получить значительно большую (+12,9%) выручку в 2022 году (45,4% от общего объема), чем в 2021 году (32,5% от общего объема).

"Итак, ключевой вывод заключается в том, что деньги важны для тех компаний, которые все еще связаны с местным бизнесом в России", - резюмировала KSE.

Напоминаем:

С первых дней большой войны профессор и основатель Института руководителей высшего звена Йельского университета Джеффри Зонненфельд с командой экспертов и студентов следит за компаниями, которые работали/работают в России. Подробнее с результатами этой работы можно ознакомиться по ссылке.