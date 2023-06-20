Все разделы
Укр / Рус

Hyundai инвестирует $85 миллиардов до 2032 года для ускорения планов по продаже электромобилей

Вторник, 20 июня 2023, 11:26 - Алексей Павлыш

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor планирует инвестировать около 109,4 трлн вон (85,41 млрд долл) в период до 2032 года.

Об этом пишет Reuters.

Hyundai Motor, которая вместе с дочерней компанией Kia Corp входит в 10 крупнейших автопроизводителей мира по объему продаж, также заявила, что планирует увеличить локализацию производства электромобилей в США, своем крупнейшем рынке, увеличив долю производства с 0,7% до 75% к 2030 году.

Hyundai планирует продавать 2 миллиона электромобилей ежегодно к 2030 году и стремится достичь уровня рентабельности электромобилей более 10% в том же году.

Напомним:

Сообщалось, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group планирует инвестировать 24 триллиона вон (18,14 млрд долл) в индустрию электромобилей до 2030 года, усиливая свое присутствие в сегменте, который будет доминировать в долгосрочной перспективе на мировом рынке.

Экономическая правда

Hyundai авто электромобиль инвестиции
Материалы по теме
Hyundai инвестирует 18 миллиардов долларов в отрасль электромобилей до 2030 года 11 апреля 2023, 12:55
Завод Hyundai в РФ продлил простой до декабря 31 октября 2022, 16:22
Hyundai рассматривает варианты приостановки деятельности в России – СМИ 18 октября 2022, 13:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте