Hyundai инвестирует $85 миллиардов до 2032 года для ускорения планов по продаже электромобилей
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor планирует инвестировать около 109,4 трлн вон (85,41 млрд долл) в период до 2032 года.
Об этом пишет Reuters.
Hyundai Motor, которая вместе с дочерней компанией Kia Corp входит в 10 крупнейших автопроизводителей мира по объему продаж, также заявила, что планирует увеличить локализацию производства электромобилей в США, своем крупнейшем рынке, увеличив долю производства с 0,7% до 75% к 2030 году.
Hyundai планирует продавать 2 миллиона электромобилей ежегодно к 2030 году и стремится достичь уровня рентабельности электромобилей более 10% в том же году.
Напомним:
Сообщалось, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group планирует инвестировать 24 триллиона вон (18,14 млрд долл) в индустрию электромобилей до 2030 года, усиливая свое присутствие в сегменте, который будет доминировать в долгосрочной перспективе на мировом рынке.
Экономическая правда