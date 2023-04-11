Hyundai инвестирует 18 миллиардов долларов в отрасль электромобилей до 2030 года

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group планирует инвестировать 24 триллиона вон (18,14 млрд долл) в индустрию электромобилей до 2030 года, усиливая свое присутствие в сегменте, который будет доминировать в долгосрочной перспективе на мировом рынке.

Об этом пишет Reuters.

Инвестиционный план группы, в которую входят Hyundai Motor Co, Kia Corp и Hyundai Mobis Co, был представлен во время участия президента Юн Сук Йола в церемонии закладки первого завода по производству электромобилей Kia.

Новый завод, первый в стране за почти три десятилетия, должен начать производство в 2025 году.

Автоконцерн, в состав которого, кроме Hyundai и Kia, входит люксовый бренд Genesis, также объявил, что планирует увеличить годовой объем производства электромобилей в Корее до 1,51 миллиона единиц, а мировой объем - до 3,64 миллиона единиц к 2030 году.

В заявлении Kia говорится, что она инвестирует в завод около 1 триллиона вон и планирует выпустить 150 тыс единиц в первый полный год, с потенциалом расширения в соответствии с будущими рыночными условиями.

Юн пообещал принять комплексные меры в первой половине этого года, чтобы помочь автомобильной промышленности Южной Кореи лучше подготовиться к переходу на "транспортные средства будущего".

Правительство Кореи расширит налоговые льготы для инвестиций в заводы по производству электромобилей для пятикратного увеличения производственных мощностей к 2030 году.

В прошлом году южнокорейский автоконцерн заявил, что к 2025 году инвестирует в США более 10 миллиардов долларов, чтобы расширить сотрудничество с американскими фирмами в области передовых технологий.

Инвестиционный план в США включает инвестиции в размере $5,5 млрд в новые мощности по производству электромобилей и аккумуляторов в штате Джорджия.

Экономическая правда