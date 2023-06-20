Китайские компании могут купить российские заводы Bosch – СМИ

Немецкий Bosch ведет переговоры с рядом компаний о продаже своего производства бытовой техники под Санкт-Петербургом.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам источника газеты на рынке электроники, знакомого с ходом переговоров, "активы уже приобрела китайская Hisense".

Также отмечается, что в приобретении российских заводов Bosch заинтересованы китайские компании, среди которых Midea и Hisense.

"Один из источников утверждает, что Hisense уже согласовала покупку. В самом Bosch, впрочем, говорят, что переговоры еще не завершены", - говорится в материале.

По словам собеседника издания, в начале года Bosch "начал внутренний тендер" и определил основной круг претендентов, среди которых, помимо Hisense, был, в частности, китайская Midea, а также неизвестный турецкий инвестор.

Напоминаем:

Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch заявил, что остановил поставки бытовой техники из ЕС в РФ.

Сообщалось, что Bosch останавливает два завода по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге, ведь нет поставок из Европы, они отрабатывают свои запасы.

Российская госкомпания НАМИ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) заявила, что приобрела 100% акций завода по производству тормозов и других систем для автомобилей, который ранее принадлежал немецкой Robert Bosch.

Экономическая правда