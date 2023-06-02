Приложение ChatGPT появилось в украинском App Store
Сервис ChatGPT в формате приложения, который компания OpenAI представила в мае, появился и в украинском App Store, версию под Android пока не публиковали.
Об этом пишет AIN.UA.
Отмечается, что ChatGPT для iOS - первое официальное приложение под этот сервис от OpenAI, до этого сервис работал только через веб-версию или стороне приложения.
При этом приложение будет работать на устройствах с iOS 16.1 или выше.
Приложение содержит все те же функции, что и в веб-версии: можно задавать чату вопросы, ставить задачи, искать с его помощью идеи и тому подобное.
ChatGPT имеет бесплатную версию и подписку в 20 долл, которая откроет дополнительные возможности.
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