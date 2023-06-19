Полиция разоблачила нелегальный НПЗ в Днепропетровской области и схему сбыта фальсификата по всей стране

Правоохранители в Днепропетровской области разоблачили подпольный нефтеперерабатывающий завод, который ежемесячно зарабатывал на махинациях с горючим до 30 млн грн. По данным источников, к схеме имеет отношение сеть АЗС Motto.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

"На производственных мощностях НПЗ фигуранты производили до 500 тонн фальсифицированного горючего в месяц. Сбывали его через сеть АЗС и предприятия реального сектора экономики", - сообщили правоохранители.

В состав преступной группы входили 10 человек – руководители нефтеперерабатывающего завода, автозаправочных станций, коммерческих структур, через которые "отмывали" деньги и сбывали фальсификат.

Для производства организаторы использовали мощности одного из НПЗ области, позволявших получать до 500 тонн горючего ежемесячно.

Сырье для производства фальсификата воровали из нефтепроводов и поставляли на завод.

После переработки нефти, для увеличения октанового числа к сырью добавляли растворители неизвестного происхождения, в частности запрещенные в Европе и Украине, поскольку такие компоненты опасны для жизни и здоровья граждан.

В целях маскировки преступной деятельности руководство НПЗ заключало фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами, которым в соответствии с соглашениями продавали компоненты топлива, хотя фактически их использовали для изготовления фальсификата.

Для того чтобы скрыть реальные доходы, преступники вносили в финансовую отчетность недостоверные данные.

"Фальсифицированное горючее сбывали по поддельным документам под видом качественного через сеть АЗС, используя цепь подконтрольных обществ как фиктивных поставщиков подакцизной продукции. Также реализовывались предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственным.

Полученные преступным способом деньги легализовали через фирмы путем заключения с ними бестоварных операций и распределяли между всеми участниками сделки", - объяснили в Нацполиции.

Подпольный нефтебизнес приносил его организаторам до 30 млн грн ежемесячной прибыли, а незаконная маржа составляла 20 грн с одного литра горючего.

Правоохранители провели обыски на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в г. Ровно, по местам проживания фигурантов, в автомобилях, принадлежащих им, офисах предприятий, НПЗ и автомобильной базы, а также в местах сбыта фальсифицированного горючего.

Во время них было изъято более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 млн грн, авто фигурантов, а также 40 млн грн, 498 тыс евро и 1,4 млн дол. Общая сумма изъятого имущества составляет около 200 млн грн.

По данным источников УП в правоохранительных органах, в понедельник 19 июня Индустриальный районный суд г. Днепр избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в сумме по 15 млн грн организаторам схемы: двум братьям - владельцу НПЗ и владельцу коммерческой структуры, а также участнице преступной группировки, которая вела бухгалтерию и все расчеты.

Еще одному участнику схемы избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком 60 суток.

Заблокировали подпольное производство и каналы поставок фальсификата сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи следственного управления полиции Днепропетровской области совместно с прокуратурой.

Напоминаем:

По данным источников УП, 15 июня полиция провела несколько десятков обысков в разных регионах Украины, в том числе в сети АЗС торговой марки "Motto".