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Поліція проводить обшуки у мережі АЗС "Motto" - джерело

Четвер, 15 червня 2023, 16:33

15 червня поліція проводить кілька десятків обшуків у різних регіонах України, зокрема у мережі АЗС торгової марки "Motto".

Про це повідомляють джерела УП в правоохоронних органах.

Справа стосується підпільного виробництва нафтопрудуктів та збуту через мережі АЗС.

Обшуки також проходять за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які належать та якими користуються фігуранти, в офісах підприємств, за адресою виробничих потужностей та автомобільної бази, а також в місцях збуту фальсифікованого пального.
Зокрема слідчі дії тривають на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областях та у м. Рівне.

Деталі правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.

 
Одна з АЗС, на якій відбувається обшук
ЕП
Підпільний НПЗ
УП

АЗС
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