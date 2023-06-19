Coca-Cola HBC покупает водочный бренд Finlandia за 220 миллионов долларов

Компания Coca-Cola HBC объявила о достижении соглашения о приобретении владельца водочного бренда Finlandia Brown-Forman Finland у "дочки" Brown-Forman Corporation, Brown-Forman Netherlands BV.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Согласованная стоимость приобретения составляет 220 миллионов долларов.

Приобретение осуществляется через дочернюю компанию CC Beverages Holdings II BV, находящуюся в полной собственности Coca-Cola HBC. Закрытие сделки ожидается во второй половине 2023 года и подлежит получению разрешений от регуляторных органов", - заявили в Coca-Cola HBC.

"Бренд Finlandia был основан в 1970 году и является ведущим водочным брендом в Центральной и Восточной Европе с годовым объемом производства 2,7 млн 9-литровых ящиков по всему миру, из которых более 60% производится в пределах географического присутствия Coca-Cola HBC.

Finlandia разливается компанией Anora Group plc в Финляндии на основании долгосрочного соглашения о предоставлении производственных услуг и выпускается в чистом виде и в нескольких ароматизированных версиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Coca-Cola HBC более 17 лет занимается дистрибуцией Finlandia и других премиальных алкогольных брендов, и это приобретение "еще больше обогатит и укрепит ее портфолио на большем количестве рынков".

В компании добавили, что владение брендом Finlandia усилит позиции Coca-Cola HBC на рынке премиальных алкогольных напитков.

Coca-Cola HBC - компания системы Coca-Cola, которая производит напитки в Италии, Нигерии, Египте и в странах центральной и восточной Европы.

Напомним:

Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или продукцию других своих брендов в России.

Компания Coca-Cola HBC AG отчиталась, что в первой половине 2022 года понесла убытки в размере 190 млн евро (195 млн долл.) из-за прекращения продаж в РФ.

Экономическая правда