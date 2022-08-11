Coca-Cola оценила потери от прекращения продаж в РФ почти в 200 миллионов долларов
Компания Coca-Cola HBC AG отчиталась, что в первой половине 2022 года понесла убытки в размере 190 млн евро (195 млн долл.) из-за прекращения продаж в РФ.
Об этом пишет Reuters.
CCHBC отметила, что истощила свои запасы в России и прекратила производство и продажу продукции Coca-Cola в стране, недавно являвшейся ее крупнейшим рынком сбыта. Теперь у компании будет меньшее присутствие на российском рынке.
При этом локальные бренды компании, например соки Rich, "Добрый" и "Моя семья" остаются прибыльными и самодостаточными, заявил в разговоре с агентством гендиректор CCHBC Зоран Богданович.
Он подчеркнул, что российские бренды никак не взаимодействуют с американской The Coca-Cola Company.
Богданович добавил, что в рамках сокращения своего бизнеса в России, CCHBC пришлось уволить российских сотрудников. Во втором полугодии компания ожидает затрат в размере $82 млн, связанных с деятельностью на российском рынке.
При этом чистый доход CCHBC от продаж в первом полугодии вырос почти на 30%, превысив составленный компанией консенсус-прогноз аналитиков в €3,95 млрд.
Сравнительная операционная прибыль также превзошла ожидания, но чистая прибыль оказалась ниже прогнозов, отмечает агентство.
HBC является одним из многих разливных предприятий Coca-Cola по всему миру и имеет местные франшизы Coca-Cola для разлива и продаж напитков, произведенных американским гигантом. Coca-Cola владеет более 20% акций HBC.
Напомним:
Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или продукцию других своих брендов в России.
Экономическая правда