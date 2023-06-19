Goldman Sachs снизил прогнозы экономического роста Китая

Аналитики Goldman Sachs снизили прогнозы экономического роста Китая, ссылаясь на постоянное слабое доверие и "облако" над рынком недвижимости как более сильные, чем ожидалось, препятствия.

Об этом пишет Reuters.

Американский инвестиционный банк снизил свой годовой прогноз роста реального ВВП второй крупнейшей экономики мира с 6% до 5,4%. Банк также снизил прогноз роста на 2024 год с 4,6% до 4,5%.

"Это сокращение следует за аналогичными шагами других аналитиков, хотя Goldman остается одним из самых оптимистичных, поскольку данные свидетельствуют о том, что восстановление Китая после пандемии замедляется. Недавно банк также, как и другие, снизил свой прогноз по китайской валюте", - пишет агентство.

"Ни одно оживление в экономике не угасало так быстро, как в Китае", - отмечают аналитики во главе с экономистом Хуэй Шаном, называя основной причиной спад на рынке недвижимости и его последствия.

"Мы считаем, что встречные ветры роста, вероятно, сохранятся, а политики будут ограничены экономическими и политическими соображениями в предоставлении значимых стимулов", - говорят аналитики Goldman Sachs.

Правительство Китая установило скромный целевой показатель роста ВВП на уровне около 5% на этот год после того, как оно не достигло цели на 2022 год, а государственные СМИ сообщили, что в пятницу состоялось заседание кабинета министров, на котором обсуждались меры по стимулированию роста.

Напомним:

Мировые цены на нефть упали более чем на 1 доллар в понедельник, потеряв прибыль на прошлой неделе, поскольку вопросы по экономике Китая перевесили сокращение добычи ОПЕК+.

Экономическая правда