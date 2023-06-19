Нефть дешевеет из-за неопределенности относительно экономического роста Китая

Мировые цены на нефть упали более чем на 1 доллар в понедельник, потеряв прибыль на прошлой неделе, поскольку вопросы по экономике Китая перевесили сокращение добычи ОПЕК+.

Об этом пишет Reuters.

Нефть марки Brent потеряла 1,15 долл, или 1,5%, снизившись до 75,46 долл за баррель по состоянию на 03:50 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,09 долл, или 1,5%, до 70,69 долл.

На прошлой неделе Brent выросла на 2.4%, а WTI - на 2.3%.

"Экономическая неопределенность в Китае могла вызвать распродажу после двухдневного отскока на нефтяных рынках в преддверии решения Народного банка Китая по базовой кредитной ставке на этой неделе", - отмечает аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Ряд крупных банков снизили свои прогнозы роста валового внутреннего продукта Китая на 2023 год после того, как майские данные на прошлой неделе показали, что восстановление второй крупнейшей экономики мира после COVID-19 замедлилось.

Ожидается, что НБК снизит базовые процентные ставки по кредитам во вторник, чтобы поддержать шаткое экономическое восстановление.

Источники сообщили Reuters, что в этом году Китай развернет больше стимулов для поддержки своей замедляющейся экономики, но беспокойство по поводу долга и оттока капитала сохранит меры, направленные на поддержку слабого спроса в потребительском и частном секторах.

Тем не менее, пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов Китая выросла в мае до второго самого высокого показателя за всю историю, что способствовало росту на прошлой неделе, а американские энергетические компании сократили количество работающих нефтяных и газовых буровых установок седьмую неделю подряд, впервые с июля 2020 года.

Цены на нефть в понедельник также снижаются из-за ожиданий того, что в ОПЕК+ будут бороться за соблюдение квот на добычу, сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Экономическая правда