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В Минцифры рассказали, для кого будет доступно украинское е-резидентство

Понедельник, 19 июня 2023, 12:55 - Алексей Павлыш

Министерство цифровой трансформации объявило об утверждении перечня для программы е-резидентства Украины - речь идет о Словении, Индии, Пакистане и Таиланде, перечень будет расширяться.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Отмечается, что иностранные предприниматели смогут:

  • удаленно зарегистрировать свой бизнес в Украине
  • платить здесь налоги в режиме онлайн
  • используя передовые технологии.

"Сейчас дорабатываем дополнительную нормативно-правовую базу и тестируем информационную систему е-резидент. Поэтому ждите полноценный запуск программы вскоре", - добавили в министерстве.

Напомним:

Верховная Рада в четверг, 6 октября, приняла в целом законопроект №5270 об электронном резидентстве.

С 1 апреля начал действовать закон об е-резидентстве, что позволит иностранцам вести бизнес в Украине.

Для того, чтобы получить этот статус специалисту необходимо пройти несколько шагов. В частности, зарегистрироваться в "Дії" и пройти финансовую проверку и проверку безопасности.

"Если все хорошо, он становится электронным резидентом - по факту, электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП", - объяснял соавтор закона, нардеп Ярослав Железняк.

Затем это лицо должно дистанционно открыть счет в банке, который и будет налоговым агентом для е-резидента.

Е-резидент начинает работать и платит налог в размере 5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы. Больше лимита - 15%, но только внешние контракты с экспортом услуг.

Экономическая правда

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