Рада приняла закон об е-резидентстве: как получить статус

Верховная Рада в четверг, 6 октября, приняла в целом законопроект №5270 об электронном резидентстве.

Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк в своем Telegram.

За принятие проекта закона проголосовали 252 народных депутата.

Он предусматривает специальный статус для иностранцев, что открывает возможность бизнеса в Украине.

Железняк, который является одним из авторов закона, ожидает, что уже в этом году е-резидентство получат 1000 иностранных граждан.

Для того чтобы получить этот статус специалисту необходимо пройти несколько шагов. В частности, зарегистрироваться в Действии и пройти финансовую и проверку безопасности.

"Если все хорошо, он становится электронным резидентом - по факту электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП", - объясняет нардеп.

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Затем это лицо должно дистанционно открыть счет в банке, который и будет являться налоговым агентом для е-резидента.

Е-резидент начинает работать и платит налог в размере 5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы. Больше лимита – 15%, но только внешние контракты с экспортом услуг.

"Все документы в электронной форме, все переписки с ГНС онлайн, все расчеты - безналичные", - подчеркнул Железняк.

Список стран, гражданам которых разрешено стать е-резидентами Украины, определяет Кабинет Министров.





