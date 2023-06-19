В Украине активизировались рейдеры, но в суд попадают только поддельщики документов

С начала 2023 года в Украине ощутимо возросло количество уголовных производств по фактам рейдерских действий, но в суд попало лишь 10%, и только тех, где в деле фигурировала подделка бумаг.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора.

Так, за пять месяцев 2023 года в Украине учтено 147 уголовных производств по фактам рейдерских действий. Это уже на 12% больше, чем за полный прошлый год (131 производство). Вместе с тем, в этом году таких дел в 2,7 раза меньше, чем в соответствующий период 2021 года - тогда было зарегистрировано 398 производств.

Однако в этом году в суд попало только 14 производств, что составляет 10% от общего количества производств - и это только дела о подделке бумаг. Для сравнения, в соответствующий период 2021 года в суды было направлено 33% производств - 133 дела. Правда, все эти дела были по той же статье - подделка документов.

Как следует из обнародованных данных, подделка документов (ст. 205-1 УКУ) - вообще наиболее распространенное преступление с участием рейдеров. Например, в текущем году по этой статье было открыто больше всего производств - 87. Почти такое же количество дел было зафиксировано в 2022 году, правда, за весь год. А в период января-мая 2021 их учитывалось в 3,5 раза больше - 305 производств.

По фактам противодействия законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) в течение пяти месяцев 2023-го правоохранители расследовали 43 дела. Это уже в полтора раза больше, чем за весь прошлый год, но на 26% меньше, чем за соответствующий период 2021-го.

Меньше всего рейдерских дел в последние годы касаются противоправного завладения имуществом предприятий (ст. 206-2 УКУ). Так, за пять месяцев 2023 года их насчитывалось 17, в течение всего 2022 года - 15, а в январе-мае 2021 года - 35.

Читайте также: Рейдерство не побеждено полностью из-за оффшоров и хакеров – министр юстиции