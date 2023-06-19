"Нафтогаз" за 5 месяцев уплатил в госбюджет налогов на более 40 миллиардов

За январь-май 2023 года группа "Нафтогаз" уплатила в госбюджет налогов на сумму более 40 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба " Нафтогаза".

Отмечается, что это 13% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

"Только в мае предприятия группы "Нафтогаз" уплатили в государственный бюджет 9 млрд гривен. Таким образом мы обеспечили почти десятую часть всех налоговых поступлений в этом месяце", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

За пять месяцев сводный бюджет Украины (государственный и местный бюджеты) предприятия группы "Нафтогаз" пополнили на 43 млрд гривен, добавили в компании.

Напомним:

За первые 4 месяца года группа "Нафтогаз" уплатила в госбюджет более 30 миллиардов гривен налогов.

Экономическая правда