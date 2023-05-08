"Нафтогаз" с начала года уплатил в госбюджет более 30 миллиардов

За первые 4 месяца года группа "Нафтогаз" уплатила в госбюджет более 30 миллиардов гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз".

В компании отметили, что налоги уплаченные группой "Нефтегаз" составляют 15% всех налоговых поступлений в бюджет за этот период.

Несмотря на войну и вызванные ею последствия, Группа Нафтогаз остается одним из самых больших налогоплательщиков в Украине и надежной поддержкой для казны. Только в апреле мы аккумулировали 6,2 млрд грн налогов, что составляет почти 13% всех налоговых поступлений государственного бюджета страны", – прокомментировал председатель правления НАКа Алексей Чернышев.

По состоянию на 1 мая 2023 года Группа Нафтогаз уплатила почти 33 млрд грн в сводный бюджет Украины (государственный и местные бюджеты).

Напоминаем:

Газопромышленное управление "Шебелинкагаздобычи", входящее в структуру группы НАК "Нафтогаз Украины", объявило закупку брендированной сувенирной продукции для мероприятий разного уровня публичности в общинах на сумму 2,04 млн грн.