С 26 июня жители пострадавших районов на Херсонщине начнут получать газоснабжение

С 26 июня жители пострадавших районов постепенно будут получать услуги газоснабжения, сейчас специалисты газовой службы работают над восстановлением оборудования и тестируют домовые сети.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Постепенно возвращаем коммуникации в дома, которые были затоплены. И хотя уровень воды снизился настолько, что позволяет проводить необходимые работы, последствия подтопления дают о себе знать", - рассказал Прокудин.

По его словам, специалисты газовой службы приводят в порядок оборудование, тестируют домовые сети. Прогнозируют, что 26 июня начнется подача газа.

Одними из главных препятствий быстрого восстановления газоснабжения является отсутствие в домах людей, которые могли бы выключить или проверить приборы, а также влажная почва.

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Напомним:

В Херсоне и области подтоплены и повреждены 182 трансформаторные подстанции. В Херсоне фиксируется постепенное уменьшение уровня воды - энергетики уже начали восстановительные работы там, где это возможно.

Экономическая правда.