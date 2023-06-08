У Херсоні енергетики почали відновлювальні роботи "там, де це можливо" – Міненерго

У Херсоні та області підтоплено і пошкоджено 182 трансформаторні підстанції. У Херсоні фіксується поступове зменшення рівня води - енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де це можливо.

Про це йдеться у заяві Міненерго станом 13:00 8 червня.

Зазначається, що українські ГЕС та ГАЕС минулої доби виробили на 30% більше електроенергії, ніж прогнозувалося.

"Наразі експертами Міненерго та "Укргідроенерго" опрацьовується оптимізована модель роботи ГЕС Дніпровського каскаду для зменшення обсягів води та, відповідно, підтоплень, які виникли внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.

У Херсоні залишаються підтопленими та пошкодженими 129 трансформаторних підстанцій.

За межами обласного центру на контрольованій Україною території Херсонщини підтоплено 53 трансформаторні підстанції, знеструмлено 4 населених пункти. Без світла залишаються більше 20 тисяч споживачів. Паводок фіксують і на Миколаївщині - в області знеструмлено 8 населених пунктів", - додали в міністерстві.

Водночас у Херсоні фіксується поступове зменшення рівня води - енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де це можливо. Станом на ранок 8 червня вдалося повернути електропостачання 64 домогосподарствам. Херсонська ТЕЦ - поза зоною ризику підтоплення.

Ситуацію на окупованій ЗАЕС постійно моніторять експерти "Енергоатому", прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої електростанції наразі немає, підкреслює Міненерго.

При цьому РФ продовжує обстріли прифронтових та прикордонних територій. У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 10 населених пунктів. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Нагадаємо:

ГЕС, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення. Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області.

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Економічна правда