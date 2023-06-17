В ПриватБанке предупредили о регламентных работах в ночь на воскресенье

Государственный ПриватБанк в ночь на 18 июня проведет плановые регламентные работы процессингового центра, операции с картами будут недоступны до 6 утра.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Во время проведения работ 18 июня с 00:30 до 06:00 мы временно приостановим все операции с картами. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

В банке объясняют, что обычно такие работы проводятся ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают. Поэтому в ПриватБанке попросили клиентов учесть интервал проведения работ при совершении покупок или переводов.

В целом клиенты ПриватБанка делают в среднем 28 млн платежей и других операций с картами в день. Это более 1 млн платежей в час и почти 50 тысяч платежей ежеминутно.

Напомним:

Государственный ПриватБанк объявил, что с 22 июня возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания.

Экономическая правда.