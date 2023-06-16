"Новая почта" открыла второе отделение в Чехии
Пятница, 16 июня 2023, 19:59 -
Логистическая компания "Новая почта" объявила об открытии второго отделения Nova Post в Чехии.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Это уже второе отделение Nova Post в Праге. На очереди открытие сети в Брно.
Почтовое отделение принимает документы и посылки до 30 кг. Оно расположено по адресу г. Прага, 186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 и работает ежедневно, без выходных", - говорится в сообщении.
В начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, на котором можно отправить и получить отправления до 1000 кг. Срок доставки - от 5 рабочих дней.
Экономическая правда