"Новая почта" открыла второе отделение в Чехии

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Логистическая компания "Новая почта" объявила об открытии второго отделения Nova Post в Чехии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это уже второе отделение Nova Post в Праге. На очереди открытие сети в Брно.

Почтовое отделение принимает документы и посылки до 30 кг. Оно расположено по адресу г. Прага, 186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 и работает ежедневно, без выходных", - говорится в сообщении.

В начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, на котором можно отправить и получить отправления до 1000 кг. Срок доставки - от 5 рабочих дней.

Экономическая правда