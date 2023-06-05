"Новая почта" открыла первое отделение в Чехии
Оператор почтовых услуг "Новая почта" открыл первое отделение Nova Post в столице Чехии Праге.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Чехия стала четвертой страной Евросоюза, где появились отделения оператора. До этого отделения компании открывались в Польше, Литве и Молдавии.
"Отныне украинцы в Чехии могут легко отправлять вещи домой, в Украину и быстро получать от родных посылки, документы и даже грузы", - говорится в релизе.
Отделение Nova Post в Праге находится по адресу Pod Višňovkou 1664/29 и ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения.
"У нас есть экспертиза по скорости доставки, многолетний опыт в кроссбординговых услугах и новейшие разработки для клиентов. Мы доставим в Чехию любые товары со всего мира в кратчайшие сроки. А также облегчим выход чешских компаний на украинский потребительский рынок, где их ждут более 30 млн клиентов", — прокомментировал совладелец группы компаний "Новая почта" Вячеслав Климов.
Он добавил, что уже в этом году компания планирует открыть дополнительные отделения Nova Post в Праге и Брно и инвестирует в развитие в Чехии 3 млн. чешских крон.
Отделения открыты для клиентов ежедневно. Срок доставки – от 5 рабочих дней.
Тарифы на доставку из Украины в Чехию составляют:
- документы – 250 грн;
- посылки до 2 кг – 400 грн;
- посылки до 10 кг – 600 грн;
- посылки до 30 кг – 1200 грн;
- грузы от 31 кг до 1000 кг – 40 грн за 1 кг веса.
Экономическая правда