"Новая почта" открыла первое отделение в Чехии

Новая почта

Оператор почтовых услуг "Новая почта" открыл первое отделение Nova Post в столице Чехии Праге.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чехия стала четвертой страной Евросоюза, где появились отделения оператора. До этого отделения компании открывались в Польше, Литве и Молдавии.

"Отныне украинцы в Чехии могут легко отправлять вещи домой, в Украину и быстро получать от родных посылки, документы и даже грузы", - говорится в релизе.

Отделение Nova Post в Праге находится по адресу Pod Višňovkou 1664/29 и ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения.

"У нас есть экспертиза по скорости доставки, многолетний опыт в кроссбординговых услугах и новейшие разработки для клиентов. Мы доставим в Чехию любые товары со всего мира в кратчайшие сроки. А также облегчим выход чешских компаний на украинский потребительский рынок, где их ждут более 30 млн клиентов", — прокомментировал совладелец группы компаний "Новая почта" Вячеслав Климов.

Он добавил, что уже в этом году компания планирует открыть дополнительные отделения Nova Post в Праге и Брно и инвестирует в развитие в Чехии 3 млн. чешских крон.

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Отделения открыты для клиентов ежедневно. Срок доставки – от 5 рабочих дней.

Тарифы на доставку из Украины в Чехию составляют:

документы – 250 грн;

посылки до 2 кг – 400 грн;

посылки до 10 кг – 600 грн;

посылки до 30 кг – 1200 грн;

грузы от 31 кг до 1000 кг – 40 грн за 1 кг веса.

Экономическая правда