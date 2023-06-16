Ровенская атомная электростанция объявила тендер на закупку пива

Ровенская атомная электростанция потратит почти 20 тыс гривен на закупку восьми сотен бутылок пива.

Соответствующее объявление обнародовано в системе электронных торгов Zakúpki.Prom.

Как следует из объявления, планируется закупить 812 бутылок пива 14 сортов.

Ожидаемая стоимость - 19 826,96 грн без НДС.

Аукцион запланирован на 23 июня.

На сайте Ровенской АЭС имеется раздел "Культура безопасности". Возможно ли употребление слабоалкогольных напитков на территории АЭС, в данном разделе не сообщается.

Напоминаем:

В прошлом году в "Нафтогазе" объявили тендер на закупку тараньки на 48 тыс. грн. За эти деньги планировалось купить 104 сухие рыбины или примерно по 461 гривне за штуку. На тот момент в сети можно было найти подобные цены, но уже за килограмм. Например, 450 грн/кг стоил вяленый судак.

А на этой неделе стало известно, что педагоги Днепровского района столицы объявили тендер на закупку для укрытий в учебных заведениях высокотехнологичные овощерезки и сковородки, а также барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог на более 3,5 миллиона гривен.