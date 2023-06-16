Производитель Oreo и Milka заявил о сокращении деятельности в России
Американский производитель продуктов, напитков и кондитерских изделий Mondelez сообщил о сокращении сделок в России.
Об этом пишет "Голос Америки".
Также компания планирует создать на российском рынке отдельный бизнес с самодостаточной цепочкой поставок до конца года.
Такое решение в Mondelez приняли после того, как чикагский производитель столкнулся со значительным корпоративным бойкотом в странах Северной Европы из-за своего присутствия в России.
Компания заявила, что прекратила новые капиталовложения, запуск продуктов и расходы на рекламу в российских медиа.
"В результате этих действий... общие объемы сократились... и как объемы нашего импорта, так и доля рынка значительно уменьшились", - говорится в заявлении компании.
Mondelez производит товары таких брендов как Oreo, Toblerone, Milka, 7 days, Барни и других.
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Напоминаем:
Американский производитель кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International столкнулся с растущим корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за постоянного присутствия в России.
Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую транснациональную компанию по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.
Экономическая правда