Музыкальные компании требуют у Twitter возмещения $250 миллионов за нарушение авторских прав

Группа музыкальных издателей, представляющих авторов песен от Тейлор Свифт до Бейонсе, судится с Twitter за якобы нарушение авторских прав, утверждая, что платформа получает выгоду от использования песен, за которые она не платила.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что 14 июня Национальная ассоциация музыкальных издателей (NMPA) подала в суд на Twitter от имени нескольких издателей, представляющих крупнейших артистов индустрии, за нарушение закона об авторских правах.

За случаи нарушения авторских прав группа требует от Twitter возмещения убытков на сумму более 250 миллионов долларов. Издатели стремятся обратиться в суд, чтобы доказать свои убытки и то, как Twitter наживается на нарушении авторских прав.

"Twitter обвиняют в монетизации твитов с помощью музыки, которая не была оплачена или лицензирована должным образом. Даже после получения сообщений о нарушении авторских прав, Twitter якобы тратит недели или месяцы на их удаление, что увеличивает перспективы монетизации", - говорится в иске.

Согласно жалобе, платформа не принимает строгих мер против нарушителей. Более того, Twotter временно приостанавливает аккаунты, но реального риска закрытия нет, говорится в иске.

"Социальные медиа-компании, стоящие за такими известными платформами, как TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat, заключили соглашения с издателями и другими правообладателями, которые выплачивают компенсацию авторам музыкальных композиций за использование их произведений на этих платформах.

Поведение Twitter наносит ущерб этим законным рынкам, тем самым лишая издателей и авторов песен тяжело заработанного, заслуженного дохода от их творческих усилий", - говорится в иске NMPA.

Музыкальные издатели, представленные в иске, включая Anthem Entertainment, Sony Music Publishing и Universal Music Publishing Group, которые представляют таких артистов, как Тейлор Свифт, Бейонсе, The Weeknd, Эд Ширан, Леди Гага, Jay-Z, Рианна, Трэвис Скотт и многие другие.

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