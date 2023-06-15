ЕЦБ повысил ставки до 22-летнего максимума и пока не планирует останавливаться

В четверг Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил стоимость заимствований до самого высокого уровня за последние 22 года и "оставил двери открытыми" для дальнейших повышений, продолжая борьбу с инфляцией, которая остается упорно высокой, даже несмотря на то, что экономика еврозоны ослабевает.

Об этом пишет Reuters.

ЕЦБ повысил свою ключевую процентную ставку восьмой раз подряд, на 25 базисных пунктов до 22-летнего максимума в 3,5%.

"Ключевые процентные ставки ЕЦБ будут приведены к уровням, достаточно ограничительным для достижения своевременного возвращения инфляции к среднесрочной цели 2%, и будут удерживаться на этих уровнях столько времени, сколько будет необходимо", - заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после принятия решения.

Центробанк, также заявил, что ожидает, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня в 2% до 2025 года, и снова намекнул на дальнейшее повышение ставок в ближайшие месяцы.

Он повысил свои прогнозы на 2023 и 2024 годы по "базовой" инфляции, за исключением волатильных цен на энергоносители и продукты питания, за которыми ЕЦБ внимательно следит.

Лагард сказала, что рост заработных плат и компании, которые повышают цены, чтобы увеличить свои прибыли, становятся все более важными факторами инфляции.

"Инфляция снижается, но, по прогнозам, будет слишком высокой и слишком долго", - сказала она.

Последнее повышение ставок ЕЦБ произошло после первой паузы в повышении ставок в США в среду более чем за год - сигнал для инвесторов по всему миру о том, что текущий цикл ужесточения монетарной политики в развитых экономиках близится к концу, даже если в США все еще возможно дальнейшее ужесточение жесткости.

Инфляция в еврозоне замедляется уже несколько месяцев благодаря снижению цен на энергоносители и самому стремительному повышению ставок за 25-летнюю историю ЕЦБ, но остается неприемлемо высокой для ЕЦБ на уровне 6,1%, тогда как рост базовых цен только начинает замедляться.

Напомним:

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США оставил неизменным диапазон базовой ставки: с начала мая он составляет 5-5,25% - это рекордный уровень с 2006 года.

Экономическая правда