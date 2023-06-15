Со следующей недели в трех областях запретят купаться и вылавливать рыбу

С понедельника, 19 июня, на территориях Херсонской, Николаевской и Одесской областей запретят купаться и вылавливать рыбу.

Об этом сообщил во время брифинга заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин, передает "Лига.Life".

По словам Кузина, вспышки инфекционных заболеваний нет. Сейчас лишь наблюдаются сезонные уровни заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

По состоянию на 15 июня эпидемическая ситуация стабильна в пяти областях: Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской.

В то же время показатели речной и морской воды "существенно ухудшаются".

"В Одесской области ситуация достаточно рискованная, поэтому призываю граждан не пользоваться водоемами, не покупать рыбу в неустановленных местах и не вылавливать рыбу", - отмечает главный санитарный врач.

По его словам, специалисты сделали более 1000 исследований воды - питьевой централизованной, децентрализованной, поверхностных водоемов. Также были установлены приборы для быстрого анализа питьевой воды, которые показывают результат основных микробиологических показателей воды в течение 18 часов.

В частности, вода из скважин, а также та, что подается централизованно в Николаевской, Херсонской областях, является вполне безопасной как по химическим, так и по микробиологическим показателям.

Отмечается, что наибольшую угрозу представляют индивидуальные колодцы. Поскольку они были изначально затоплены. Соответственно там есть определенная часть ила, поэтому такая вода является сейчас опасной для здоровья.

"Мы советуем для тех жителей, которые возвращаются, такую воду не использовать для питья и приготовления пищи", - говорит заместитель министра здравоохранения.

Вода из колодцев и колодцев не соответствует как по химическим, так и по микробиологическим показателям.

Представители местной власти обеспечивают жителей питьевой водой, а также предоставляют таблетки для обеззараживания. Всю актуальную информацию можно получить у руководителей объединенных территориальных общин или у сельских старост, говорит Кузин.

В то же время Игорь Кузин рассказал, каким будет алгоритм действий в отношении индивидуальных колодцев, когда сойдет вода:

бригада ГСЧС сначала откачает воду из подвалов и поможет устранить завалы;

после расчистки территории начнется работа по очистке колодца: из него выкачают всю воду, промоют стены от ила и продезинфицируют воду.

Напоминаем:

Концентрация загрязняющих веществ в Днепре в районе Херсона имеет выраженную тенденцию к снижению.