Свойства днепровской воды в районе Херсона стали нормализоваться - ОВА

Концентрация загрязняющих веществ в Днепре в районе Херсона имеет выраженную тенденцию к снижению.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Так, в пробах, отобранных экологами 14 июня возле Антоновского железнодорожного моста, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в 1,44 раза: показатель составляет 36,0 мг/дм3.

Также повышено в 1,9 раза количество железа общего.

Остальные показатели не превышают нормы. Нефтепродуктов в воде не обнаружено. Содержание растворенного кислорода составляет 6,9 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3.

В то же время в обладминистрации отметили, что в населенных пунктах, которые пережили подтопление, до сих пор может быть опасно использовать воду из колодцев и открытых водоемов.

Напоминаем:

Согласно более ранним прогнозам, существовали опасения, что вода в подтопленных районах может стать непригодной для использования.

"Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов, свалок - могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористом", - отмечали в Минздраве.

По состоянию на 13 июня наблюдалось превышение в 1,76 раза взвешенных веществ в пробах днепровской воды, отобранных возле Антоновского железнодорожного моста, железа общего - в 2,8 раза. Содержание растворенного кислорода составляло 3,8 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3. Превышений норм по другим загрязняющим веществам в Днепре не было.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по результатам анализа этих проб констатировали отсутствие значительных отклонений и превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

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