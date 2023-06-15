Нацбанк объявил о смягчении валютных ограничений

Национальный банк смягчает валютные ограничения: предоставляет возможность переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов.

Об этом регулятор объявил в четверг, 15 июня.

С 16 июня 2023 года Нацбанк предоставляет разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам, которые:

обеспечены гарантией или поручительством международной финансовой организации;

предоставленные при участии иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.

Национальный банк также определил, что резиденты смогут осуществлять такие операции согласно срокам возврата средств и уплаты процентов, предусмотренными условиями кредитного договора. Эта мера предосторожности позволит нивелировать непроизводительный отток капитала, защитить международные резервы и устойчивость валютного рынка.

"Соответствующие решения о смягчении валютных ограничений НБУ принял, учитывая устойчивую ситуацию на валютном рынке, достаточно высокий объем международных резервов и улучшение ситуации со срочностью средств в банковской системе. Национальный банк ведет активный диалог с правительством Украины и зарубежными партнерами, в частности с МВФ, относительно дальнейшего смягчения валютных ограничений", - говорится в сообщении.

По оценкам Национального банка, благодаря введению такого смягчения объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток вследствие возврата и обслуживания существующих займов. Так, предоставление возможности переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов улучшит условия привлечения средств в Украину. Кроме того, такие изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направлять финансирование на восстановление украинской экономики.

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