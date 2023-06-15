Налоговая уже предоставила разъяснения, как бизнес будут возвращать с упрощенной системы налогообложения

Хотя закон об отмене упрощенной системы налогообложения еще не принят, Государственная налоговая служба уже предоставила разъяснения, как бизнес будут возвращать на обычную систему налогообложения.

Соответствующее разъяснение размещено на сайте ГНС.

Как следует из разъяснения, никаких проблем или трудностей гарантированно не будет только у предпринимателей, которые были зарегистрированы до 1 апреля 2022 года. Такой бизнес будет возвращен на обычную систему налогообложения автоматически.

"После прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины плательщики единого налога третьей группы, которые на день прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины использовали особенности налогообложения, с первого дня месяца, следующего за месяцем прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, теряют право на использование особенностей налогообложения, и автоматически считаются применяющими систему налогообложения, на которой такие налогоплательщики находились до избрания особенностей налогообложения, предусмотренных пунктом 9 подраздела 8 раздела XX "Переходные положения" Кодекса", - отмечает налоговая.

В то же время новообразованные субъекты хозяйствования будут переходить с упрощенной системы с определенными особенностями. Новообразованными считаются субъекты хозяйствования, которые начали считаться плательщиком единого налога третьей группы, начиная с 1 апреля 2022 года.

Таким предпринимателям придется подавать заявление. Причем, срок его подачи истекает сегодня, 15 июня.

"Согласно абзацу 2 подпункта 298.6 пункта 298 Кодекса в случае изменения ставки единого налога заявление подается плательщиком единого налога третьей группы не позднее чем за 15 календарных дней до начала календарного квартала, в котором будет применяться такая ставка", - разъяснили в ГНС.

А субъекты хозяйствования, которые были плательщиками налога на прибыль, но после отмены упрощенной системы с особенностями намерены остаться плательщиками единого налога третьей группы со ставкой 3 или 5% (при условии соответствия критериям, в частности относительно предельного объема годового дохода - 7,5 млн грн для третьей группы), должны подать в контролирующий орган два заявления. Крайний срок подачи одного - также 15 июня:

в первом необходимо заполнить пункт 5.5 "Отказ от упрощенной системы налогообложения";

во втором (которое необходимо подать за 15 календарных дней до начала III квартала 2023 года) - заполнить пункт 5.1 "Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування" с 01.07.2023 и подпункт 5.1.1, в котором указать третью группу и избранную ставку единого налога в зависимости от регистрации плательщиком НДС.

При этом налоговики обращают внимание, что плательщик на общей системе может принять решение о переходе на упрощенную систему налогообложения путем подачи заявления один раз в течение календарного года.

То есть плательщики налога на прибыль, которые выбрали упрощенную систему с особенностями в 2023 году, не смогут воспользоваться возможностью повторно зарегистрироваться плательщиками единого налога третьей группы со ставкой 3 или 5% в 2023 году.

Эти коллизии в разъяснении ГНС прокомментировала член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"По крайней мере теперь понятно, почему налоговики так настойчиво в последнее время обзванивают плательщиков с просьбой как можно скорее определиться с системой налогообложения", - отметила Южанина.

"Из разъяснения ГНС о переходе субъектов хозяйствования с уплаты единого налога по ставке 2% (упрощенной системы налогообложения с особенностями), получается, что сегодня, 15 июня, заканчивается срок подачи заявлений, по которым у меня куча вопросов", - добавила она.

Как обращает внимание Южанина, закон об отмене упрощенной системы не принят в целом, не подписан, не опубликован.

"Так предприниматели должны ванговать, когда это произойдет? Или писать заявления на свой страх и риск, чтобы, если что, "не вылететь" с упрощенной системы налогообложения?", - подчеркнула она.

Напоминаем:

Законопроект №8401 предусматривает, что с 1 июля 2023 года лица, которые перешли на уплату ЕН по ставке 2%, теряют право на использование налоговых льгот и будут считаться применяющими систему налогообложения, на которой они находились до перехода на специальную упрощенную систему налогообложения.

В то же время парламент не успевает принять этот законопроект. Поэтому, как сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, изменения произойдут не с июля, а с августа.

Одна из причин, почему власть хочет отменить льготы, - требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина взяла на себя обязательства не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

В то же время принцип стабильности налогового законодательства объективно делает невозможным надлежащее введение ни с июля, ни с августа 2023 года предлагаемых законопроектом изменений. Требования стабильности просты и понятны:

не менять элементы налога позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода;

не менять налоги, их ставки, а также налоговые льготы в течение бюджетного года.

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