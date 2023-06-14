Украина перестала получать напрямую информацию о радиационном состоянии на оккупированной ЗАЭС

Оккупанты остановили автоматическую передачу данных с датчиков радиационного мониторинга на Запорожской АЭС, эту информацию в ручном режиме теперь передают представители МАГАТЭ.

Об этом на брифинге заявил и.о. главы Госинспекции по ядерному регулированию Олег Кориков, пишет "Укринформ".

"Две недели назад по команде из Москвы прекратилась автоматическая передача данных с датчиков радиационного маниторинга, расположенных на промышленной площадке Запорожской АЭС.

Это неприемлемо и является нарушением требований ядерной и радиоционной безопасности. Поэтому сейчас команда МАГАТЭ, которая находится на Запорожской АЭС, в мануальном режиме - на бумажке, по телефону - снимает показатели с этих датчиков и передает их в штабквартиру МАГАТЭ в Вене", - рассказал Кориков.

По его словам, позже именно из Вены эти данные вводятся в соответствующую систему, откуда они становятся доступными для стран - членов МАГАТЭ, в частности Украины.

Кориков подчеркнул, что таким образом постепенно разрушаются принципы безопасности на станции.

Он добавил, что исправить же ситуацию можно только в случае деоккупации и демилитаризации ЗАЭС.

Напомним:

Оккупанты на ЗАЭС препятствуют переводу в безопасный режим "холодного" останова энергоблока №5 Запорожской атомной станции, который остается единственным из шести энергоблоков станции в "горячем" останове и продолжает потреблять дефицитную воду из пруда охладителя.

Экономическая правда