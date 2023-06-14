МИД Германии: За каждый кубометр российского газа мы заплатили нацбезопасностью тройную цену

Германия избавляется от зависимости от российского газа, поскольку оказалось, что безопасность государства предполагает не только отсутствие войны, но и экономическую и энергетическую независимость, свободу выбора путей развития.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время презентации документа "Стратегия национальной безопасности: Интегрированная безопасность для Германии", передает Укринформ.

"Безопасность означает не только отсутствие войны", - отметила Бербок.

По ее словам, безопасность - это также свобода организовывать жизнь, экономику по собственному выбору, без политических ограничений и экономических зависимостей.

"Вот почему мы избавляемся от зависимости от энергоносителей из России. За каждый кубометр российского газа мы заплатили национальной безопасностью двойную и тройную цену. В будущем мы будем больше сосредотачиваться на безопасности, когда речь идет о решении относительно экономической политики", - заявила глава МИД.

Она добавила, что это касается и того, кому разрешено инвестировать в критическую инфраструктуру. В этой связи министр вспомнила ситуацию, когда крупнейшие хранилища газа и нефти в Германии оказались в собственности российского Газпрома.

Бербок подчеркнула, что после 24 февраля 2022 года, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, стало понятно, что Европа уязвима, а мир - хрупкий: "Безопасность в XXI веке - это больше чем оборона и дипломатия".

Бербок в этом контексте вспомнила о таких угрозах, как кибератаки, дезинформационные кампании, пандемии, изменения климата и тому подобное. Новые угрозы являются комплексными и влияют на все сферы в государстве и экономике, и нужно применять политику "интегрированной безопасности". По словам министра, это означает постоянный учет вопросов безопасности: не только когда речь идет о решении по оснащению Бундесвера, но и по вопросу надежности цепей поставок или свободы медиасферы.

Напоминаем:

К лету 2024 года Германия намерена достичь почти полной независимости от российского газа.

Экс-советник Ангелы Меркель назвал "Северный поток-2" самой большой ошибкой ее правительства последних лет.

Сама же Ангела Меркель ранее заявляла, что не считает ошибочным свое решение разрешить строительство "Северного потока-2" и что это поставило Украину в более уязвимую позицию по отношению к России. Позже она заявила, что отказ ее правительства от проекта российского газопровода вместе с Минскими договоренностями мог бы привести к нежелательному ухудшению отношений с Россией.

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