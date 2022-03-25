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Германия существенно сократит зависимость от российского газа

Пятница, 25 марта 2022, 09:03
 
Sean Gallup/Getty Images

Министерство экономики Германии намерено в 2022 году сократить зависимость от газа из России с 55% до 30%.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на служебную записку главы ведомства Роберта Хабека.

Добиться снижения зависимости немецкое правительство рассчитывает за счет трех терминалов по приему сжиженного природного газа с танкеров, которые арендуют энергетические компании RWE и Uniper.

При этом отмечается, что по состоянию на конец марта зависимость ФРГ от российского природного газа составляла всего 40% вместо прежних 55%. Это стало возможным "из-за изменений в закупках газа". Из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, значительная часть уже заменена поставками сжиженного природного газа.

Также в этом году периоду Германия планирует вдвое сократить импорт российской нефти.

Кроме того, электростанции, работающие на природном газе, планируется заменить на угольные. От использования российского угля минэкономики ФРГ рассчитывает отказаться к осени этого года. 

Отмечается, что к лету 2024 года Германия намерена достичь почти полной независимости от российского газа.

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Германия газ Россия нефть уголь
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