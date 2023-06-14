Samsung частично внедряет для работников выходные по пятницам

Samsung Electronics предоставляет сотрудникам в Южной Корее выходной в одну пятницу в месяц, пытаясь удержать талантливых работников, которые все больше предпочитают гибкий график работы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Начиная со следующей недели штатный персонал, не работающий на предприятии, может взять выходной в период, когда они получают зарплату — обычно это 21-е число месяца.

Samsung пошел на этот шаг после того, как местный конкурент SK Hynix ввел аналогичную гибкую рабочую неделю в прошлом году, позволяя сотрудникам брать одну пятницу в месяц, если они работают более 40 часов в неделю.

Другие южнокорейские технологические компании, включая популярную социальную платформу Kakao, также ввели более гибкие условия после пандемии.

Агентство отмечает, что жители Южной Кореи являются одними из самых перегруженных работой людей в мире. В 2021 году они работали примерно на 200 часов больше, чем в среднем среди стран-членов ОЭСР.

Эти меры направлены на сохранение талантов, особенно среди молодых работников, которые ценят баланс между работой и личной жизнью.

Согласно отчету компании за прошлый год, миллениалы и поколение Z (те, кому за 30 лет и младше) составляют около трех четвертей рабочей силы Samsung по всему миру.

"Компания хочет создать новую пятничную культуру, которая будет поощрять сотрудников догонять тенденции и развивать понимание", - сказал представитель Samsung.

Напоминаем:

В Британии подошел к концу крупнейший в мире эксперимент, в рамках которого работодатели испытали четырехдневную рабочую неделю, и в основном компании-участницы решили придерживаться ее и дальше.

Рабочие в Бельгии получили право на четырехдневную рабочую неделю, но те, кто им воспользуются, будут работать по часам практически так же.