В Британії завершився найбільший у світі експеримент чотириденної роботи

У Британії добіг кінця найбільший у світі експеримент, р рамках якого роботодавці випробували чотириденний робочий тиждень, і здебільшого компанії-учасниці вирішили дотримуватися його і надалі.

Про це повідомляє Reuters.

Працівники 61 компанії по всій Британії працювали в середньому 34 години протягом чотирьох днів у період з червня по грудень 2022 року, отримуючи при цьому незмінну зарплату. З них 56 компаній, або 92%, вирішили продовжити таку практику, 18 з них - на постійній основі.

За даними британської дослідницької організації Autonomy, яка опублікувала звіт разом з групою науковців та за підтримки новозеландської групи 4 Day Week Global, це дослідження є найбільшим у світі.

Попри позитивні результати дослідження, інші опитування свідчать про неготовність більшості британських роботодавців до чотириденного робочого тижня найближчим часом.

У дослідженні Autonomy взяли участь 2900 співробітників у різних секторах. Більшість зійшлися на думці, що продуктивність залишилася на колишньому рівні. Співробітники зазначили, що їхній добробут і баланс між роботою та особистим життям покращився, а дані свідчать, що працівники набагато рідше звільняються з роботи в результаті запровадження чотириденного робочого тижня.

Для деяких працівників додатковий вихідний був важливішим за зарплату: 15% сказали, що жодні гроші не змусять їх повернутися до п'ятиденного тижня.

У дослідженні найбільше були представлені роботодавці зі сфери маркетингу та реклами, професійних послуг та благодійності. Близько 66% учасників мали 25 або менше працівників, тоді як 22% - 50 або більше. 11% не займалися комерційною діяльністю.

Торік дослідження Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) показало, що дуже мало роботодавців очікують переходу на чотириденний робочий тиждень у найближчі три роки, а дві третини не очікують жодних змін у наступному десятилітті.

Однак докази того, що це допомогло утримати персонал, можуть виявитися вагомим аргументом для компаній, які намагаються найняти працівників після пандемії.



