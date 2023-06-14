Помогали "Росатому" со строительством АЭС за рубежом: СБУ разоблачила схему на киевском предприятии

Служба безопасности Украины разоблачила схему обхода антироссийских санкций, которая помогала "Росатому" строить 5 АЭС в разных странах. Помогало россиянам Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бюро является монополистом в области разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций. К началу войны компания экспортировала свою продукцию в Россию через собственного дилера в Москве.

"Основным заказчиком была российская государственная корпорация "Росатом", которая использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанций в разных странах мира", - отметили в СБУ.

Киевское бюро продолжило сотрудничество с врагом даже после нападения России на Украину, запрета на вывоз товаров на таможенную территорию РФ и введение санкций против "Росатома".

Фиктивными заказчиками украинского оборудования стали подконтрольные зарубежные фирмы. При выезде из Украины товар "переоформляли" на подконтрольные "Росатому" компании, строящие АЭС. То есть после пересечения границы арматура ехала "по новому маршруту".

Сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители "Росатома" проводили онлайн.

"По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу РФ на сумму около 42 млн гривен", – добавили правоохранители.

Следователи СБУ сообщили гендиректору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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Напоминаем:

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю "Росморречфлота" Захарию Джиоеву, который с начала полномасштабного вторжения обеспечил паромный переброс российских войск в Украину, а впоследствии - вывоз награбленного украинского зерна.

Экономическая правда