Украина обновит регулирование криптовалют – медиа

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Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Минцифры, Нацбанк и народные депутаты готовят обновленное законодательство о регулировании виртуальных активов.

Об этом пишет Forbes.

Новое законодательство может быть принято до конца года и будет непосредственно влиять на крипторынок Украины.

Над новым законопроектом работает рабочая группа, в которую вошли специалисты Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерства цифровой трансформации, Нацбанка, финансового комитета Верховной Рады, правоохранители, игроки крипторынка, а компании Ernst&Young и USAID Financial Sector Reform консультируют проект.

После того, как законопроект будет написан, его должен одобрить НБУ, внеся при необходимости свои коррективы. Сейчас регулятор еще не получил законопроект для обработки, отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Документ могут подать на рассмотрение парламента летом, а принять – до конца года, рассказал первый заместитель главы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Авторы законопроекта взяли ключевые подходы, структуру и определения из недавно принятого Европарламентом регламента регулирования криптоактивов МiСА (Markets in Crypto-assets). Поэтому документ будет адаптирован к евронормам, говорит Железняк.

Законопроект зафиксирует максимально детальные формулировки терминов и понятий о виртуальных активах и опишет механизм их налогообложения. Новый вариант закона будет более основательным и детальным, чем предыдущий (принятый в конце 2021 года), а регулирование рынка перейдет от Минцифры к НКЦБФР.

Законопроект, скорее всего, будет облагать налогом криптовалюту после вывода ее в фиатные валюты, тогда как процессы в пределах криптобирж и также прирост капитала после продажи криптоактивов не будут подпадать под налогообложение, говорит Железняк.

Напоминаем:

15 марта 2022 года президент подписал принятый накануне закон "О виртуальных активах", однако, несмотря на ожидания игроков украинского крипторынка, документ так и не вступил в силу.

Чтобы это стало возможным, нужны были изменения в Налоговый и Гражданский кодексы Украины – это четко определило бы механизм налогообложения виртуальных активов, в том числе и криптовалют.

Однако в начале полномасштабной войны вопрос правок в Налоговый кодекс отложили, а впоследствии от закона в первой его версии отказались.

В конце марта 2022 года Совет Европейского Союза начал работу над едиными правилами регулирования криптоактивов.

В итоге 20 апреля Европейский парламент утвердил первый в мире сборник требований к криптовалютам МiСА.

Учитывая то, что законодательное регулирование рынка виртуальных активов является обязательным условием евроинтеграции, Украина должна синхронизировать свое законодательство с европейскими нормами.

ЕС окончательно примет МіСА только в июле, после этого украинский парламент сможет утвердить законопроект о виртуальных активах, а затем – и изменения в Налоговый и Гражданский кодексы.