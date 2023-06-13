В РФ начинают тревожиться: евро бьет полтарамесячный рекорд, доллар - укрепляется

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Так, евро поднялся выше 90 рублей впервые за полтора месяца - с 28 апреля. Доллар торгуется по направлению к 84 руб.

"Очень тревожит рубль. В пятницу падение рубля прекратилось на жесткой риторике Банка России, который грозится повысить ставку. Однако сегодня девальвационные процессы возобновились. С утра российская валюта теряла к доллару около 0,7%. Пара "доллар-рубль" приближается к сопротивлению 83,5 руб./$1. Если оно будет пробито, то паре откроется дорога на 90 руб./$1", - заявил руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Причины падения рубля эксперты ищут в тенденциях в зоне евро.

"Российская валюта показывает наибольшую слабость по отношению к европейской в связи с силой последней на Forex перед ожидаемым на этой неделе повышением процентных ставок ЕЦБ", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова

В то же время, рубль дешевеет и к китайскому юаню.

"Рубль сегодня утром на Московской бирже вернулся к снижению и дешевеет и к китайскому юаню", - отмечает Кожухова.

Еще одну причину ослабления рубля называет российское агентство "РБК". Данная тенденция отмечается на фоне резкого снижения цен на нефть в понедельник.

"Российская валюта дешевеет на фоне слабости на рынке нефти. В понедельник котировки Brent обвалились на 3,94%, до $71,84 за баррель на сообщении о том, что Goldman Sachs в третий раз подряд понизил прогнозы цен на нефть. Оценка по Brent снижена с $95 до $86 за баррель, по WTI — с $89 до $81 за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдается избыток предложения нефти в странах, на которые наложены санкции, — в частности, в Иране, Венесуэле и России.

Напоминаем:

Вопреки сообщениям российских аналитиков, цены на нефть во вторник немного возобновились после падения накануне, поскольку инвесторы оставались осторожными в преддверии ключевых решений Федеральной резервной системы США и других центральных банков.