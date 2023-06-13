В Гостаможслужбе сетуют на стабильный официальный курс доллара в Украине

Официальный курс доллара США, установленный на уровне 36,57 грн/долл., приводит к недопоступлениям таможенных платежей.

Об этом заявляют в Государственной таможенной службе.

"Имеют место ряд объективных факторов, негативно влияющих на уровень поступлений таможенных платежей. В частности, традиционным для 2023 года стал "стабильный" официальный курс доллара США на уровне 36,57 грн/долл.", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Гостаможслужбе, поскольку валютный курс, заложенный в бюджете, на 13% выше, расчетные недопоступления налогов только в мае составили 5,28 млрд гривен.

Кроме того, к уменьшению таможенных поступлений в мае на сумму 5,34 млрд гривен привело снижение в 2022 году уровня налогообложения импорта топлива.

В целом в мае 2023 года таможенными органами выпущено в свободное обращение с уплатой таможенных платежей 2,1 млн тонн грузов, при таможенном оформлении которых уплачено 34,2 млрд грн налогов, из них основных бюджетоформирующих товаров:

671,5 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 135,6 тыс. тонн больше, чем в апреле текущего года;

105,8 тыс. тонн удобрений, что на 126,5 тыс. тонн меньше, чем в апреле текущего года;

81,1 тыс. тонн газов нефтяных, что на 6,7 тыс. тонн больше, чем в апреле текущего года;

72,8 тыс. тонн стального проката, что на 14,7 тыс. тонн больше, чем в апреле текущего года.

41,0 тыс. тонн транспортных средств, что на 9,7 тыс. тонн больше, чем в апреле текущего года;

27,0 тыс. тонн пластмасс, полимерных материалов и изделий из них, что на 1,9 тыс. тонн больше, чем в апреле текущего года.

Напоминаем:

В сентябре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который частично вернул акцизный налог на топливо за исключением топлива для нужд военных.

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