Зеленский подписал закон о возвращении акцизов на топливо: когда заработает

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который частично возвращает акцизный налог на топливо за исключением топлива на нужды военных.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады в карточке законопроекта №7668-д.

Согласно закону в редакции, которую подписал председатель Верховной Рады, акцизы возвращаются в размере:

бензин: 100 евро за 1000 литров;

дизель: 100 евро за 1000 литров;

биотопливо: 100 евро за 1000 литров;

газ: 52 евро за 1000 литров.

Налог на добавленную стоимость для этих видов топлива остается на уровне 7%.

Кроме того, закон делает исключение для топлива на нужды военных. Если заказчиком такого топлива является Министерство обороны, акциз составит 0 евро за 1000 литров. Льгота будет действовать на период военного и чрезвычайного положения.

После подписи Зеленского закон должны официально опубликовать. Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

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Напоминаем:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7668-д, который предусматривает возврат акцизного налога на топливо.

Возвращение акцизов на топливо не повлияет на цены на дизельное топливо для потребителей, считает министр инфраструктуры Александр Кубраков.