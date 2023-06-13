Путин - в экономической изоляции, форум в Петербурге это демонстрирует - Bloomberg

Нынешний экономический форум Владимира Путина, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге, демонстрирует изоляцию России.

Об этом пишет Bloomberg.

"Ежегодный экономический форум Владимира Путина в Санкт-Петербурге был магнитом для мировых политиков и инвесторов до его вторжения в Украину. Теперь это стало мерилом углубления изоляции России", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, организаторы изо всех сил пытались привлечь крупных политических деятелей в программу нынешнего мероприятия, которое открывается в среду. Но даже некоторые лидеры бывших советских соседей России решили держаться подальше.

"Поскольку европейские и американские бизнес-лидеры почти отсутствуют, 26-й Санкт-Петербургский международный экономический форум привлекает преимущественно чиновников низшего уровня из стран, которые придерживались значительного нейтралитета в отношении войны, включая Ближний Восток, Латинскую Америку и Азию", - пишет Bloomberg.

Четырехдневное мероприятие этого года является, по сути, кратким обзором того, как России приходится перестраивать свои экономические отношения под давлением беспрецедентных санкций, введенных США и их союзниками

Если когда-то президент Франции Эммануэль Макрон и тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель были весомыми гостями, то в этом году самым высокопоставленным европейским посетителем станет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он планирует выступить на панели по глобальной энергетике с министром нефти Венесуэлы Педро Теллечеа.

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй и лидер Союза китайских предпринимателей в России станут звездными гостями на панели, посвященной двусторонним торговым отношениям.

В состав комиссии, посвященной российско-индийским отношениям, вошли лишь два представителя индийского бизнеса из 12 докладчиков.

Наибольшее международное присутствие, согласно программе, будет с Ближнего Востока. Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри возглавляет группу официальных лиц ОАЭ, участвующих в сессии по торговым отношениям с Россией.

Также, вероятно форум посетят российские магнаты.

"Многие из них боялись быть замеченным на прошлогоднем ПМЭФ, когда США и Европейский Союз нанесли санкционный удар в ответ на вторжение Путина в Украину в феврале 2022 года, но большинство из них сейчас находятся под международными санкциями", - пишет Bloomberg.

Кроме того, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус должен принять участие на сессии, посвященной российско-латиноамериканским связям.

В то же время уже известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от приглашения посетить форум.

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который вызвал ажиотаж на прошлогоднем мероприятии, когда публично объявил о несогласии с российским вторжением, сидя рядом с Путиным на пленарной сцене, в этом году также не будет.

Президент Республики Сербской Милорад Додик, который встречался с Путиным в Кремле в прошлом месяце, не планирует присутствовать, сообщает его офис.

Напоминаем:

В прошлом году один из российских чиновников уверял, что западные бизнесмены приезжали на форум в Петербург "в париках, масках и плащах".