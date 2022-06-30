Российский чиновник уверяет, что западные бизнесмены приезжали на форум в Петербург "в париках, масках и плащах"

Сергей Красильников РИА Новости

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Красильников утверждает, что "многие руководители западных компаний" тайно были на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Об этом он заявил в интервью ресурсу "РИА Новости".

"Открою секрет, многие руководители западных компаний, несмотря на все запреты, приехали все-таки на Петербургский международный экономический форум, но вели себя там крайне осторожно, осмотрительно", – сказал Красильников.

"До такой степени, что для того, чтобы их никто не заметил и не узнал, они прибегали к маскировке – парики, маски, плащи", – уверяет он.

"Чтобы дядюшка Сэм не погрозил им из-за океана пальцем, западный бизнес предпочитает в настоящее время действовать в России тихо, особо не афишируя своей деятельности", – цитируется Красильников.

Отметим, что в том же интервью Красильников назвал возвращение западных компаний "худшим сценарием" для России.