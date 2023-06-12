Приток к охлаждающему пруду ЗАЭС значительно обмелел – спутниковые снимки

В результате разрушения российскими военными Каховской ГЭС приток к охлаждающему пруду Запорожской АЭС значительно обмелел.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs за 9 июня, которые есть в распоряжении "Схем".

По данным "Энергоатома", воды в пруду ЗАЭС еще достаточно, ведь почти все энергоблоки ввели в состояние "холодной остановки", добавляют "Схемы".

Напомним:

"Укргидроэнерго" и проектный институт работают над проектом строительства перекрытия Каховского водохранилища, уровень воды в котором продолжает падать, работы планируют начать сразу после деоккупации.

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Экономическая правда