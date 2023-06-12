Компания "Нафтогаза" установила тарифы на распределение газа для Харьковщины выше соседних областей

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" - ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети"), подала на утверждение в НКРЭКУ тариф на распределение газа для Харьковской области, который на четверть выше тарифов, установленных для Днепропетровской и Кировоградской областей.

Это следует из документа, обнародованного на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно документу, тариф на распределение газа для Харьковского филиала "Газсети" с 1 июля этого года будет установлен на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц.

При этом, в конце декабря 2022 года НКРЭКУ приняла решение об установлении тарифа на распределение газа для Кропивницкого филиала "Газсети" - на уровне 1,49 грн/куб. м в месяц.

В мае НКРЭКУ установила тариф на распределение природного газа для Днепровского филиала "Газсети" - также на уровне 1,49 грн/куб. м в месяц.

Напоминаем:

В конце мая 2022 года по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР) суд передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

"Нафтогаз Украины" 2 сентября 2022 года зарегистрировал ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газосети"), основным видом деятельности которого указано распределение газа через местные (локальные) трубопроводы.

Кабинет Министров Украины постановлением №1335 от 25 ноября того же года передал "Газсети" в эксплуатацию государственные газораспределительные сети.