Кабмин передал "Нафтогазу" акции ряда облгазов

Кабмин на заседании в пятницу, 17 февраля, согласовал передачу ряда операторов распределения газа (облгазов) НАК "Нафтогаз Украины" с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Правительство поддержало предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по передаче в управление акционерному обществу "Государственное акционерное общество "Чорноморнафтогаз" ряда активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Также Кабмин поручил "Чорноморнафтогаз", Минэнерго и НКРЭКУ принять в соответствии с законодательством все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя и (или) прерывание функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Как пишет БЦ, указанным решением Печерского районного суда Киева было передано в управление АРМА арестованные по требованию ДБР:

61% акций "Тернопольгаза";

81,36% акций "Коростышевгаза";

32,9% акций "Кировоградгаза";

14,68% акций "Хмельницкгаза";

65,77% акций "Мелитопольгаза";

по одной акции ряда других операторов ГРМ.

Контрольный пакет акций "Кировоградгаза" уже находится в собственности "Нафтогаза".