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Кабмин передал "Нафтогазу" акции ряда облгазов

Пятница, 17 февраля 2023, 19:03 - Анастасия Жарикова

Кабмин на заседании в пятницу, 17 февраля, согласовал передачу ряда операторов распределения газа (облгазов) НАК "Нафтогаз Украины" с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Правительство поддержало предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по передаче в управление акционерному обществу "Государственное акционерное общество "Чорноморнафтогаз" ряда активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Также Кабмин поручил "Чорноморнафтогаз", Минэнерго и НКРЭКУ принять в соответствии с законодательством все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя и (или) прерывание функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Как пишет БЦ, указанным решением Печерского районного суда Киева было передано в управление АРМА арестованные по требованию ДБР:

  • 61% акций "Тернопольгаза";
  • 81,36% акций "Коростышевгаза";
  • 32,9% акций "Кировоградгаза";
  • 14,68% акций "Хмельницкгаза";
  • 65,77% акций "Мелитопольгаза";
  • по одной акции ряда других операторов ГРМ.

Контрольный пакет акций "Кировоградгаза" уже находится в собственности "Нафтогаза".

облгазы Кабмин Нафтогаз
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